Сергей Кущенко о матче ЦСКА – «Локо»: «На мой взгляд, это пока лучшая игра»

Сергей Кущенко считает, что ЦСКА и «Локомотив-Кубань» сыграли лучший матч сезона.

«На мой взгляд, это пока лучшая игра. И по эмоциям, и по тренерским решениям, и по индивидуальным действиям игроков, и по организации всего матча.

Перестрелка Алексы Аврамовича и Патрика Миллера – это было прекрасно, оба набрали по 30 очков. Философии «Локо » и ЦСКА показывают правильный вектор, и команды доказали свои чемпионские амбиции», – сказал президент Единой лиги ВТБ.

Московский ЦСКА дома нанес краснодарскому «Локомотиву-Кубань» первое поражение в сезоне – 92:91.