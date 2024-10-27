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«Астана» рассталась с главным тренером Фотисом Такианосом

Фотис Такианос покинул «Астану».

Стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

55-летний греческий специалист возглавил команду в феврале 2024 года и продлил сотрудничество летом. Клуб из Казахстана начал сезон Единой лиги ВТБ с 10 поражений подряд. В последнем туре команда уступила «Зениту» с разницей в 35 очков. Одной из причин неудачного старта стали травмы ведущих баскетболистов.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен ассистент Глеб Плотников.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Астаны»
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Глеб Плотников
Фотис Такианос
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