«Астана» рассталась с главным тренером Фотисом Такианосом

Фотис Такианос покинул «Астану».

Стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

55-летний греческий специалист возглавил команду в феврале 2024 года и продлил сотрудничество летом. Клуб из Казахстана начал сезон Единой лиги ВТБ с 10 поражений подряд. В последнем туре команда уступила «Зениту » с разницей в 35 очков. Одной из причин неудачного старта стали травмы ведущих баскетболистов.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен ассистент Глеб Плотников.