Пэрис Ли пополнил список травмированных «Виллербана». На матч с «Шалоном» клуб заявил 11 игроков
Разыгрывающий Пэрис Ли пополнил список травмированных «Виллербана».
На матч чемпионата Франции с «Шалоном» (107:109 ОТ) участник Евролиги заявил лишь 11 игроков. Нандо Де Коло, Мелвин Ажинса, Мбайе Ндиайе и Тарик Блэк не смогли выйти на площадку.
Главный тренер «Виллербана» Пьеррик Пупе выразил обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией.
«Я беспокоюсь об общем состоянии команды. Пэрис пополнил список травмированных, хотя все видели состав, который мы выставили этим вечером. Сложно, когда у тебя нет ротации, и ты вынужден играть много матчей подряд», – заявил Пупе.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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