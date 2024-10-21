Пэрис Ли пополнил список травмированных «Виллербана». На матч с «Шалоном» клуб заявил 11 игроков

Разыгрывающий Пэрис Ли пополнил список травмированных «Виллербана».

На матч чемпионата Франции с «Шалоном» (107:109 ОТ) участник Евролиги заявил лишь 11 игроков. Нандо Де Коло, Мелвин Ажинса, Мбайе Ндиайе и Тарик Блэк не смогли выйти на площадку.

Главный тренер «Виллербана » Пьеррик Пупе выразил обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией.

«Я беспокоюсь об общем состоянии команды. Пэрис пополнил список травмированных, хотя все видели состав, который мы выставили этим вечером. Сложно, когда у тебя нет ротации, и ты вынужден играть много матчей подряд», – заявил Пупе.