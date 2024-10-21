  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Пэрис Ли пополнил список травмированных «Виллербана». На матч с «Шалоном» клуб заявил 11 игроков
0

Пэрис Ли пополнил список травмированных «Виллербана». На матч с «Шалоном» клуб заявил 11 игроков

Разыгрывающий Пэрис Ли пополнил список травмированных «Виллербана».

На матч чемпионата Франции с «Шалоном» (107:109 ОТ) участник Евролиги заявил лишь 11 игроков. Нандо Де Коло, Мелвин Ажинса, Мбайе Ндиайе и Тарик Блэк не смогли выйти на площадку.

Главный тренер «Виллербана» Пьеррик Пупе выразил обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией.

«Я беспокоюсь об общем состоянии команды. Пэрис пополнил список травмированных, хотя все видели состав, который мы выставили этим вечером. Сложно, когда у тебя нет ротации, и ты вынужден играть много матчей подряд», – заявил Пупе.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
травмы
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoчемпионат Франции
logoАСВЕЛ Виллербан
logoНандо Де Коло
logoТарик Блэк
Пэрис Ли
Мбайе Ндиайе
Пьеррик Пупе
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трехочковый Шакила Харрисона после скидки Нандо Де Коло и блок-шот Марюса Григониса – лучшие моменты 2-го раунда Евролиги
212 октября, 12:02Видео
Нандо Де Коло стал вторым игроком в истории Евролиги, который добрался до отметки 4 500 очков за карьеру
12 октября, 08:12
Саша Обрадович о травмах Калатеса и Коркмаза: «Монако» нужно вернуться на рынок и найти кого-то»
44 октября, 06:57
«Виллербан» отказался отправлять Пэриса Ли в «Монако»
118 сентября, 10:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Антониус Кливленд, Би Джей Джонсон и Исмаэль Бако – в Топ-10 моментов недели Лиги ВТБ
19 минут назадВидео
Дэмиан Лиллард и Айзейя Томас считают, что судьи помогли «Нью-Йорку» выиграть решающий матч финала WNBA с «Миннесотой»
3сегодня, 09:58
Тримбл, Агада, Зубков, Нуталл и Кливленд – в символической пятерке недели Лиги ВТБ
сегодня, 09:18
Янис Тимма транслировал в соцсетях телевизор с клипами Анны Седоковой на фоне горы таблеток. Певица ранее подала на развод
5сегодня, 08:44Фото
Паша Исмаилов: «Российский Кевин Дюрант звучит, конечно, круто. Но мне до этого еще очень далеко»
8сегодня, 08:14
Энтони Эдвардс: «Если стану чемпионом в следующие 3-4 года, начну карьеру в НФЛ»
18сегодня, 07:49
Сергей Тараканов: «ЦСКА, УНИКС и «Зенит» – это команды уровня плей-офф Евролиги»
6сегодня, 07:11
Андрей Кириленко: «Нам приходится искать соперников для сборной в тех регионах, с которыми не очень знакомы»
сегодня, 06:44
«Многим людям требуется помощь». Девин Букер опроверг мнение, что он критически отозвался о Бронни Джеймсе
3сегодня, 06:05Видео
Бэрон Дэвис: «Мне нравятся «Уорриорз». Они будут лучше, чем в прошлом сезоне, это точно»
13сегодня, 05:14
Ко всем новостям
Последние новости
Джейлен Джонсон может получить от «Атланты» продление контракта с зарплатой 30 млн долларов за сезон
1 минуту назад
Энджел Риз: «Как-то не получилось дать автограф мужчине. Он говорит: «Та белая девчонка лучше тебя»
10 минут назад
Спайк Ли опустился на четвереньки во время овертайма 5-го матча финала женской НБА
139 минут назадФото
Адриатическая лига. «Будучность» против «Црвены Звезды»
сегодня, 10:19
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» сыграет с «Дарушафакой»
сегодня, 09:49
«Виртус» может расстаться с Анте Жижичем, чтобы освободить бюджет для другого подписания
сегодня, 09:38
Тамир Блатт из тель-авивского «Маккаби» травмировал мышцу бедра
1сегодня, 09:00
«Всегда буду верить в себя». Лонни Уокер отреагировал на отчисление из «Бостона»
1сегодня, 07:31Фото
«Даллас» и Квентин Граймс обсуждают продление контракта на 3 сезона
сегодня, 07:21
Чемпионат Греции. «Кардицас» против «Олимпиакоса», «Панатинаикос» сыграет с АЕКом
сегодня, 07:16