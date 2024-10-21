Бэрон Дэвис: «Мне нравятся «Уорриорз». Они будут лучше, чем в прошлом сезоне, это точно»

Бэрон Дэвис оценил перспективы обновленных «Голден Стэйт».

«Ожидаю, что «Уорриорз» многих удивят. Если вспомнить прошлый сезон, то они оказались командой плей-ин. Но там все время были взлеты и падения. Три-четыре победы, и они могли подняться гораздо выше в таблице.

«Голден Стэйт» был в четырех победах от того, чтобы оказаться на пятом месте. И нынешняя команда может дать эти четыре победы. У них сейчас как минимум не меньше таланта, свежая и правильная энергия. Молодые ребята более серьезно настроены.

Я ожидаю многого от Брэндина Подземски. Команда удачно подписала Кайла Андерсона и Бадди Хилда. У них есть опытные ребята.

Стефу и Дрэймонду нужны хорошие партнеры, чтобы они могли показывать свою игру. Это делает Дрэймонда и Стефа еще более опасными. Мне нравится думать о связке Стефа с Хилдом, одним из самых грозных снайперов лиги.

Мне нравятся «Уорриорз». Они будут лучше, чем в прошлом сезоне, это точно», – считает бывший игрок НБА.