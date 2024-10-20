Монти Уильямс стал главным тренером школьной команды своего сына
Монти Уильямс возглавил школьную команду.
Бывший главный тренер «Нового Орлеана», «Финикса» и «Детройта» Монти Уильямс принял предложение занять должность главного тренера в подготовительной школе TMI Episcopal в Сан-Антонио, где он будет тренировать своего сына Элайджу.
Уильямс заменит на этой должности бывшего игрока НБА Брюса Боуэна.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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