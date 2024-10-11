Чемпионат Франции. «Шоле» встретится с «Сен-Кантеном»
Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.
«Шоле» дома встретится с «Сен-Кантеном».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Виллербан – 3-0, Сен-Кантен – 3-0, Шоле – 2-0, Бурк – 2-1, Лимож – 2-1, Гравлин-Дюнкерк – 2-1, Париж – 2-1, Монако – 1-2, Нанси – 1-2, Страсбур – 1-2, Нантер – 1-2, Дижон – 1-1, Ле-Ман – 1-2, Ле-Портель – 1-2, Стад Рошеле – 0-3, Элан Шалон – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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