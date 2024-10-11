Чемпионат Франции. «Шоле» встретится с «Сен-Кантеном»

Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Шоле» дома встретится с «Сен-Кантеном». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Виллербан – 3-0, Сен-Кантен – 3-0, Шоле – 2-0, Бурк – 2-1, Лимож – 2-1, Гравлин-Дюнкерк – 2-1, Париж – 2-1, Монако – 1-2, Нанси – 1-2, Страсбур – 1-2, Нантер – 1-2, Дижон – 1-1, Ле-Ман – 1-2, Ле-Портель – 1-2, Стад Рошеле – 0-3, Элан Шалон – 0-3. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.