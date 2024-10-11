Бен Симмонс: «Все равно, какой контракт я получу, если вообще получу. Я хочу делать свою работу и быть профессионалом»
Бен Симмонс рассказал о настрое на новый сезон.
Предстоящий чемпионат станет для австралийского баскетболиста контрактным.
«У нас молодая команда, и я хочу помочь этим ребятам стать лучше. Я хочу подавать пример. Мне хочется выходить на площадку и соперничать. Жорди Фернандес дебютирует на посту тренера. Это важный сезон для него. Я хочу быть лидером этой команды.
Так что все равно, что будет в следующем году, какой контракт я получу, если вообще получу контракт. Я хочу делать свою работу, пока я здесь, быть профессионалом и помогать этим ребятам любым возможным способом. А там кто знает?
Я хочу играть так долго, как мне позволит мой организм. Это может быть один год, пять лет, шесть лет – я не знаю, сколько это будет. Но я просто хочу продолжать, пока я могу», – сказал защитник «Нетс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: New York Post
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости