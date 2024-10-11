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Бен Симмонс: «Все равно, какой контракт я получу, если вообще получу. Я хочу делать свою работу и быть профессионалом»

Бен Симмонс рассказал о настрое на новый сезон.

Предстоящий чемпионат станет для австралийского баскетболиста контрактным.

«У нас молодая команда, и я хочу помочь этим ребятам стать лучше. Я хочу подавать пример. Мне хочется выходить на площадку и соперничать. Жорди Фернандес дебютирует на посту тренера. Это важный сезон для него. Я хочу быть лидером этой команды.

Так что все равно, что будет в следующем году, какой контракт я получу, если вообще получу контракт. Я хочу делать свою работу, пока я здесь, быть профессионалом и помогать этим ребятам любым возможным способом. А там кто знает?

Я хочу играть так долго, как мне позволит мой организм. Это может быть один год, пять лет, шесть лет – я не знаю, сколько это будет. Но я просто хочу продолжать, пока я могу», – сказал защитник «Нетс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: New York Post
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