Бен Симмонс: «Говорят, что я граблю команду. Это оскорбительно»

Бен Симмонс жестко отреагировал на критику со стороны болельщиков.

«Говорят, что я граблю команду. Нет. Когда я получил этот контракт, я играл на очень высоком уровне. К сожалению, у меня были травмы.

Когда кто-то так говорит, меня это оскорбляет. Но люди могут говорить то, что хотят. Им с этим жить. В конечном итоге им это вернется», – заявил разыгрывающий «Бруклина ».