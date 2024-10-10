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Бен Симмонс: «Говорят, что я граблю команду. Это оскорбительно»

Бен Симмонс жестко отреагировал на критику со стороны болельщиков.

«Говорят, что я граблю команду. Нет. Когда я получил этот контракт, я играл на очень высоком уровне. К сожалению, у меня были травмы.

Когда кто-то так говорит, меня это оскорбляет. Но люди могут говорить то, что хотят. Им с этим жить. В конечном итоге им это вернется», – заявил разыгрывающий «Бруклина».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The New York Post
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