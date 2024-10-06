Грегг Попович о Стефоне Касле: «Я очень впечатлен»
Грегг Попович «очень впечатлен» новичком «Сперс» Стефоном Каслом.
«Я очень впечатлен. Очень зрелый молодой человек, с прекрасными манерами и подходом. У него хороший баскетбольный IQ, он физически сильный, он быстро учится. Он хороший игрок.
Он может играть на 1-й, 2-й или 3-й позиции», – отметил главный тренер «Сан-Антонио».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Джоша Паредеса в соцсети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости