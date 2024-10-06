Грегг Попович о Стефоне Касле: «Я очень впечатлен»

Грегг Попович «очень впечатлен» новичком «Сперс» Стефоном Каслом.

«Я очень впечатлен. Очень зрелый молодой человек, с прекрасными манерами и подходом. У него хороший баскетбольный IQ, он физически сильный, он быстро учится. Он хороший игрок.

Он может играть на 1-й, 2-й или 3-й позиции», – отметил главный тренер «Сан-Антонио ».