Стефен Карри: «Моей целью всегда было и остается быть игроком «Уорриорз» всю жизнь»
Стефен Карри подчеркнул желание завершить карьеру в «Голден Стэйт».
«Моей целью всегда было и остается быть игроком «Уорриорз» всю жизнь, оставаться конкурентоспособным на протяжении всего этого процесса.
Я абсолютно уверен, что мы способны быть значимой побеждающей командой. Пока мне не докажут обратное, я буду двигаться вперед именно таким образом», – сказал разыгрывающий «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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