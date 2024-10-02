Стефен Карри: «Моей целью всегда было и остается быть игроком «Уорриорз» всю жизнь»

Стефен Карри подчеркнул желание завершить карьеру в «Голден Стэйт».

«Моей целью всегда было и остается быть игроком «Уорриорз» всю жизнь, оставаться конкурентоспособным на протяжении всего этого процесса.

Я абсолютно уверен, что мы способны быть значимой побеждающей командой. Пока мне не докажут обратное, я буду двигаться вперед именно таким образом», – сказал разыгрывающий «Голден Стэйт ».