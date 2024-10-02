Стив Керр пока определился только с одним игроком старта «Уорриорз». Стефен Карри будет основным разыгрывающим

Стив Керр ломает голову над стартовой пятеркой «Голден Стэйт».

«Конкуренция есть на всех позициях. «Кто будет вторым номером?». Нет, вопрос не только в этом. «Кто будет пятым? Кто на четверке?».

Мы знаем, что Стеф – наш основной первый номер. Но какова вся комбинация?

Нам предстоит хорошенько поработать, чтобы определиться с составом. Все, что остается парням – выкладываться, бороться за место» – сказал главный тренер «Уорриорз».

В минувшем сезоне «воины» использовали 27 разных сочетаний стартовых пятерок.