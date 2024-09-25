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  • Джамал Мозли: «Паоло Банкеро готов сделать следующий шаг, если мы говорим о лидерской роли в команде»
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Джамал Мозли: «Паоло Банкеро готов сделать следующий шаг, если мы говорим о лидерской роли в команде»

Джамал Мозли ответил на вопросы о Паоло Банкеро и Франце Вагнере.

– Банчеро уже стал новичком сезона и участником Матча всех звезд, и ему исполнится 22 года только на третьей неделе нового сезона. Что дальше?

– Вы говорите о молодом человеке, который готов сделать следующий большой шаг в смысле взятия на себя лидерской роли в команде. Вот кто такой Паоло. Вот кем его учили быть, и я думаю, он это принимает. Он неустанно трудился этим летом. Он хорошо понимает игру, он живет командой, хочет вместе с ребятами вместе добиваться побед. Он со всем разберется и найдет способ, как добиться успеха, так или иначе.

– Франц Вагнер подписал пятилетний контракт на 224 миллиона долларов в июле, говорят, Банкеро будет следующим. Какую роль играют такие контракты в развитии команды-претендента?

– Я всегда говорил в таких ситуациях следующее: «Вы получили контракт за то что были собой. Это высший знак уважения. Теперь выбросьте этот контракт из головы. Мы довольны тем, что вы уже сделали, мы знаем ваш подход к работе, вашу способность быть хорошим товарищем по команде, ваш стиль игры. Контракт отражает это. Но вам больше не нужно думать о контракте. Просто думайте о том, чтобы оставаться собой и становиться лучше на площадке», – сказал главный тренер «Мэджик».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт «Орландо»
logoОрландо
logoНБА
logoДжамал Мозли
logoФранц Вагнер
logoПаоло Банкеро
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