Евгений Пашутин: «Плотная защита помогла чувствовать себя увереннее в нападении»
Евгений Пашутин отметил плотную защиту «Пармы» в матче против «Астаны» (95:63).
«Хочу поздравить команду и наших болельщиков, которые поддержали парней и вселили в них уверенность и энергию. Сегодня мы были все вместе. После двух игр на выезде эта победа была очень важна.
Сегодня показали хорошую защиту и умное нападение, которое ждем в каждой игре. Ротация сегодня была чуть шире, также хотелось бы отметить, что в 3-й и 4-й четвертях пропустили 14 и 15 очков соответственно, благодаря плотной защите. Именно защита помогла нам чувствовать себя увереннее в нападении, стал ходить мяч, стали друг другу доверять и командная игра принесла результат», – сказал главный тренер «Пармы».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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