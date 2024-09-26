Фотис Такианос: «Ближе к финальной сирене у игроков «Астаны» не было сил бежать»
«Вышли против соперника высокого уровня без игрока, который дает нам основную энергию – Маркелл Джонсон хотел приехать, но мы приняли решение оставить его дома, чтобы к следующему матчу он восстановился полностью.
У нас новая команда, мы еще ищем свой ритм, игру. Уже на 2-й минуте матча нам пришлось из-за большого количества фолов усадить в запас нашего основного центрового. Из-за этого перестроили игру, но появилась другая проблема – не получалось перекрыть броски Карвелу Андерсону.
А вот второй половине уже сказалась усталость. Сразу после предыдущего матча отправились в Краснодар и провели в дороге целый день. Сегодня ближе к финальной сирене у моих игроков не было сил бежать, возвращаться назад – и «Локо» начал набирать очки слишком легко», – сказал главный тренер «Астаны».
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