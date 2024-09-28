Леброн Джеймс: «Не сомневаюсь в перспективах сборной США. Эдвардс, Тейтум, Банкеро, Холмгрен, Флэгг – у нас много талантов»
Леброн Джеймс верит, что сборная США справится со сменой поколений.
«Да, конечно, я уверен в этом. Дело за системой подготовки, мы продолжаем готовить смену. И у нас так много талантливых ребят в НБА уже сейчас. У нас есть Энтони Эдвардс и Джейсон Тейтум, Паоло Банкеро и Чет Холмгрен, все эти молодые парни, которые все громче заявляют о себе. Купер Флэгг, который станет большим игроком в сборной США в будущем. Так что да, конечно. Есть много талантливых молодых людей, которые будут стремиться стать олимпийцами», – считает 39-летний форвард «Лейкерс».
Джеймс минувшим летом стал с командой США олимпийским чемпионом Парижа, но не планирует продолжать выступления на международном уровне.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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