Леброн Джеймс: «Не сомневаюсь в перспективах сборной США. Эдвардс, Тейтум, Банкеро, Холмгрен, Флэгг – у нас много талантов»

Леброн Джеймс верит, что сборная США справится со сменой поколений.

«Да, конечно, я уверен в этом. Дело за системой подготовки, мы продолжаем готовить смену. И у нас так много талантливых ребят в НБА уже сейчас. У нас есть Энтони Эдвардс и Джейсон Тейтум , Паоло Банкеро и Чет Холмгрен , все эти молодые парни, которые все громче заявляют о себе. Купер Флэгг, который станет большим игроком в сборной США в будущем. Так что да, конечно. Есть много талантливых молодых людей, которые будут стремиться стать олимпийцами», – считает 39-летний форвард «Лейкерс».

Джеймс минувшим летом стал с командой США олимпийским чемпионом Парижа, но не планирует продолжать выступления на международном уровне.