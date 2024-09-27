Нафиса Коллиер и Кейтлин Кларк – обладательницы индивидуальных наград сезона-2024 женской НБА по информации Шэмса Чарании
Шэмс Чарания сообщил имена обладательниц наград женской НБА.
MVP регулярного сезона официально стала форвард «Лас-Вегаса» Эйжа Уилсон.
Наиболее прогрессирующей признана защитник «Коннектикута» Диджонэй Кэррингтон.
По информации Шэмса Чарании, лучшим новичком лиги стала защитник «Индианы» Кейтлин Кларк, а награду лучшему защищающемуся игроку получила форвард «Миннесоты» Нафиса Коллиер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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