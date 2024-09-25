Андрей Ведищев о встрече с «Астаной»: «Проигранный домашний матч – это всегда опасно для следующего соперника, у них будет реакция»
Андрей Ведищев оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Астаной».
«Астана» – серьезный соперник. В первом туре они не выглядели до конца сыгранным коллективом. Но проигранный домашний матч – это всегда опасно для следующего соперника, ведь у них будет реакция на поражение в матче открытия.
Самое главное для нас – защищаться командно, одинаково внимательно держать всех игроков соперника, не думая о том, кто из них в прошлом матче набрал 25 очков, а кто 2 или 3.
Бывают матчи, где результат определяют те, кого не считают на это способным. Поэтому мы готовимся к тому, чтобы выиграть именно у команды «Астана», а не у кого-то из игроков», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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