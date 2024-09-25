Андрей Ведищев: «Хорошее движения мяча – главный фактор победы»

Андрей Ведищев прокомментировал разгромную победу «Локо» над «Астаной» – 127:84.

«Очень доволен, что сегодня отдали 34 результативные передачи. Именно хорошее движения мяча я бы назвал главным фактором победы.

Счет не должен вводить в заблуждение. Матч был достаточно сложным. Очень неудачно сыграли последние 5 минут второй четверти, получили на этом отрезке «-19», пришлось возвращаться в игру, искать настрой.

Перед тройным выездом было очень важно равномерно распределить игровое время, сделать длинную ротацию. Доволен тем, что мы никого не перегружаем, и все игроки остаются в хорошем тонусе. Это именно то, что мы намерены делать и дальше. В чемпионате четыре круга, у нас очень сложная логистика, и весной к плей-офф нам нужна максимально готовая команда.

Причину такой высокой результативности вижу в хорошей защите. За вторую половину дали забить сопернику всего 37 очков – это раскрепостило нападение. Опять же, все выходят на короткое время и стараются за эти минуты максимально себя проявить – это очень важно. Думаю, что если бы кто-то у нас играл 30 минут, а кто-то 3 или 5, то 127 очков мы бы не набрали», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».