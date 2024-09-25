Евгений Пашутин: «Пари НН» навязал нам жесткую борьбу»
Евгений Пашутин назвал причины поражения «Пармы» от «Пари НН» – 51:83.
«Пари НН» навязал нам жесткую борьбу, к сожалению, не смогли ответить. Поэтому будем разбираться, сегодня Нижний Новгород заслуженно забрал победу.
Ключевым моментом матча стал подбор и жесткая защита «Нижнего», которая спровоцировала нас играть за счет индивидуальных действий. Но мы об этом уже говорили, что даже при таком давлении нужно «играть в мяч», играть командно, как это делали в четвертой четверти.
Понятно, что в этом матче все было уже ясно, был рисунок игры. Будем разбираться, проанализируем и должны быть готовы к следующему матчу», – сказал главный тренер «Пармы».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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