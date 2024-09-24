«Мемфис» выведет из обращения игровой номер Тони Аллена 15 марта

«Гризлис» выведут из обращения 9-й номер Тони Аллена.

«Мемфис » объявил сегодня, что церемония чествования бывшего атакующего защитника команды состоится в субботу, 15 марта, на «Федексфоруме» после матча с «Майами ».

Аллен станет третьим игроком «Гризлис», чей номер будет выведен из обращения, после Зака Рэндолфа и Марка Газоля.

Церемония была запланирована на сезон-2021/22, но отложена из-за участия Аллена в деле о мошенничестве. Игрок признал свою вину и был приговорен к общественным работам и надзору со стороны соответствующих органов.

Аллен провел семь сезонов за «Гризлис», в каждом из которых они выходили в плей-офф. В 2013 году команда вышла в финал Западной конференции.