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«Мемфис» выведет из обращения игровой номер Тони Аллена 15 марта

«Гризлис» выведут из обращения 9-й номер Тони Аллена.

«Мемфис» объявил сегодня, что церемония чествования бывшего атакующего защитника команды состоится в субботу, 15 марта, на «Федексфоруме» после матча с «Майами».

Аллен станет третьим игроком «Гризлис», чей номер будет выведен из обращения, после Зака Рэндолфа и Марка Газоля.

Церемония была запланирована на сезон-2021/22, но отложена из-за участия Аллена в деле о мошенничестве. Игрок признал свою вину и был приговорен к общественным работам и надзору со стороны соответствующих органов.

Аллен провел семь сезонов за «Гризлис», в каждом из которых они выходили в плей-офф. В 2013 году команда вышла в финал Западной конференции.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница пресс-службы «Мемфиса» в соцсети X
logoТони Аллен
logoМемфис
logoМайами
logoНБА
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