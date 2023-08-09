Тони Аллен избежал тюремного заключения по делу о мошенничестве

Известный в прошлом игрок НБА Тони Аллен был приговорен к общественным работам и надзору со стороны соответствующих органов за свое участие в мошеннической схеме на 5 миллионов долларов.

Аллен предоставил поддельные счета на сумму 420 000 долларов. Впоследствии он вернул большую часть из этой суммы. Это случилось до того, как ему было предъявлено обвинение.

Экс-игрок НБА с 14-летним стажем признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества в сфере здравоохранения и мошенничества с использованием электронных средств связи в апреле.

«Я полностью признаю свою личную ответственность и понимаю серьезность своих действий. Как член сообщества НБА я не смог поддержать наши основные ценности», – сказал Аллен в суде в день вынесения приговора.

Организатор схемы приговорен к 10 годам тюрьмы за мошенничество.

Уильямс и еще 17 бывших игроков НБА подавали поддельные заявления о возмещении расходов на медицинские и стоматологические услуги, которых в действительности они никогда не получали.

В мошенничестве с медстраховками на $4 млн обвиняются 18 экс-игроков НБА. Вы не поверите, как глупо они спалились





