«Остановим кого угодно». Тони Аллен назвал свою стартовую пятерку по игре в обороне
Тони Аллен назвал свою стартовую пятерку по игре в обороне.
«Я возьму своего кумира Гэри Пэйтона, нам нужна «перчатка». Кроме того, он чемпион НБА, давайте отдадим ему должное. На позицию четвертого номера возьму еще одного своего кумира Кевина Гарнетта.
На тройку мы выберем Скотти Пиппена. Вы понимаете, о чем я. Шесть перстней. На пятерку возьму Марка Газоля, лучшего защищающегося игрока года. Это мой кореш. Мистер Первая символическая сборная.
С такой пятеркой мы остановим кого угодно. И я не думаю, что мы будем набирать мало очков», – сказал бывший игрок НБА.