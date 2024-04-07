«Остановим кого угодно». Тони Аллен назвал свою стартовую пятерку по игре в обороне

Тони Аллен назвал свою стартовую пятерку по игре в обороне.

«Я возьму своего кумира , нам нужна «перчатка». Кроме того, он чемпион НБА, давайте отдадим ему должное. На позицию четвертого номера возьму еще одного своего кумира .

На тройку мы выберем . Вы понимаете, о чем я. Шесть перстней. На пятерку возьму , лучшего защищающегося игрока года. Это мой кореш. Мистер Первая символическая сборная.

С такой пятеркой мы остановим кого угодно. И я не думаю, что мы будем набирать мало очков», – сказал бывший игрок .