«Остановим кого угодно». Тони Аллен назвал свою стартовую пятерку по игре в обороне

Теги Тони Аллен Гэри Пэйтон Кевин Гарнетт НБА Скотти Пиппен Марк Газоль Баскетбол

Тони Аллен назвал свою стартовую пятерку по игре в обороне.

«Я возьму своего кумира Гэри Пэйтона, нам нужна «перчатка». Кроме того, он чемпион НБА, давайте отдадим ему должное. На позицию четвертого номера возьму еще одного своего кумира Кевина Гарнетта.

На тройку мы выберем Скотти Пиппена. Вы понимаете, о чем я. Шесть перстней. На пятерку возьму Марка Газоля, лучшего защищающегося игрока года. Это мой кореш. Мистер Первая символическая сборная.

С такой пятеркой мы остановим кого угодно. И я не думаю, что мы будем набирать мало очков», – сказал бывший игрок НБА.

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9 комментариев
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Хорошая компания
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«Мистер первая символическая сборная» но ведь у Газоля не было 1 символики вообще. Даже защитной
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Дункан>Гарнетт
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Ответ Xell
Моя лучше)) Центр Хаким, ТФ Данкан, Кавай на тройку,+2дэфа Коби и Джордан. И эта пятерка вынесет 4—0праймовый ГС))
Тупость хелла прогрессирует...
+2
-2
0
Ответ Xell
Моя лучше)) Центр Хаким, ТФ Данкан, Кавай на тройку,+2дэфа Коби и Джордан. И эта пятерка вынесет 4—0праймовый ГС))
Глорьё минусует, хотя ты абсолютно прав.
+1
-1
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