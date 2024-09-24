Люк Уолтон и Виталий Потапенко присоединились к тренерскому штабу «Пистонс»

Люк Уолтон и Виталий Потапенко – в новом тренерском штабе «Пистонс».

«Детройт » представил штаб нового главного тренера команды Джей Би Бикерстаффа . В него вошли Люк Уолтон и Виталий Потапенко .

Уолтон стал первым помощником Бикерстаффа. Специалист провел последние два года в качестве ассистента тренера в «Кливленде» после пяти с лишним сезонов на посту главного тренера «Лейкерс» и «Сакраменто».

Бывший игрок НБА Потапенко присоединится к штабу «Пистонс» в качестве ассистента.

Украинский специалист, выступавший за четыре команды НБА с 1996 по 2007 годы, провел последние десять лет в тренерских штабах «Мемфиса» и «Кливленда».