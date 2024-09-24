Люк Уолтон и Виталий Потапенко присоединились к тренерскому штабу «Пистонс»
Люк Уолтон и Виталий Потапенко – в новом тренерском штабе «Пистонс».
«Детройт» представил штаб нового главного тренера команды Джей Би Бикерстаффа. В него вошли Люк Уолтон и Виталий Потапенко.
Уолтон стал первым помощником Бикерстаффа. Специалист провел последние два года в качестве ассистента тренера в «Кливленде» после пяти с лишним сезонов на посту главного тренера «Лейкерс» и «Сакраменто».
Бывший игрок НБА Потапенко присоединится к штабу «Пистонс» в качестве ассистента.
Украинский специалист, выступавший за четыре команды НБА с 1996 по 2007 годы, провел последние десять лет в тренерских штабах «Мемфиса» и «Кливленда».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт «Детройта»
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