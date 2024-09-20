Рашид Уоллес: «Я называл Бена Уоллеса «Часовым механизмом». Он каждый вечер выполнял свою чертову работу – защищался»

Рашид Уоллес рассказал о совместной игре с Беном Уоллесом.

«Как только я оказался в «Пистонс», подумал: «Спорим, это будет круто». Мы с ним в основном держали связь мысленно. Две опорные точки команды, мы были синхронизированы. Я знал, о чем думает он, а он знал, о чем думаю я.

Обычно я называл его «Часовым механизмом». Знаете почему? Потому что часы делают одно и то же. Они работают, отсчитывают время, неважно, какая у вас модель – они каждый раз выполняют одну и ту же работу. Вот почему я назвал его «Часовым механизмом». Он каждый вечер выполнял свою чертову работу – защищался.

Когда мне приходилось обороняться против более универсальных ребят, таких как Дирк, или когда мне пришлось столкнуться с молодыми мощными форвардами, такими как Амаре Стаудемайр, который часто играл пик-н-роллы со Стивом Нэшем, то как же хорошо было иметь у себя за спиной кого-то вроде Бена Уоллеса . Как же это было классно», – вспомнил чемпион НБА в составе «Детройта ».