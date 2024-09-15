Тэйшоун Принс о том, как «Детройт» не выбрал Кармело Энтони на драфте: «Мы были потрясены»
Тэйшоун Принс рассказал, как «Пистонс» не выбрали Кармело Энтони на драфте-2003.
«Мы все думали, что выберем Мело. Мы знали, что Дарко приходил и тренировался у нас, но в нашем сознании был Мело, потому что мы не видели Дарко.
Мы видели Мело. Поэтому мы подумали: «Черт возьми, как нам удалось заполучить этот пик с такой командой, которая у нас есть?». Я думаю, что руководители клуба увидели во мне своего будущего легкого форварда, поэтому решили рискнуть с Дарко.
Если бы мы взяли Мело, очевидно, мы знаем, что бы из этого вышло, верно? Мы все сидели и ждали второго номера, и когда им оказался Дарко, мы подумали: «О... ладно». Мы были потрясены», – рассказал чемпион НБА 2004 года в составе «Детройта».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Fadeawayworld
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