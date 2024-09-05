Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Сиэтл», «Финикс» сыграет с «Вашингтоном»
Сегодня состоятся два матча регулярного чемпионата женской НБА
Лидер турнирной таблицы «Нью-Йорк» встретится с «Сиэтлом». «Финикс» померяется силами с «Вашингтоном».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Нью-Йорк – Сиэтл
6 сентября. 2:00
Финикс – Вашингтон
6 сентября. 5:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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