Элвин Джентри о Горане Драгиче: «Он скромный, неэгоистичный, приятный парень. Состав участников прощального матча говорит все о том, насколько его уважают»

Теги Финикс НБА Горан Драгич Элвин Джентри Баскетбол

Элвин Джентри приехал на прощальный матч Горана Драгича.

Тренер работал с Драгичем в «Финиксе».

«Он часть моей семьи. Горжусь им. Количество посетителей матча, состав участников говорят все о том, насколько его уважают. Он скромный, неэгоистичный и отличный парень. С ним приятно быть знакомым.

Это событие было лучше Матча всех звезд НБА. Высший уровень. Все были очень вежливы друг к другу. Очень приятное место. Мне очень понравилось, постараюсь сюда вернуться.

Спросил у Горана, чем он собирается заняться. Он сказал, что не имеет понятия и будет водителем Uber для своих детей.

У него все будет хорошо. Он один из лучших людей, с которыми я был знаком. Уверен, что его ждет много всего хорошего», – заключил Джентри.

3 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Приятные слова.
+6
0
+6
Потаксует немного для души и надеюсь вернётся в баскет, сдается мне, джентльмены, из Горана получится отличный тренер
+3
-2
+1
Седой Горан как олицетворение скоротечности времени, у всего есть начало и конец, эх чет взгрустнулось)
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий