Элвин Джентри о Горане Драгиче: «Он скромный, неэгоистичный, приятный парень. Состав участников прощального матча говорит все о том, насколько его уважают»

Элвин Джентри приехал на прощальный матч Горана Драгича.

Тренер работал с Драгичем в «Финиксе».

«Он часть моей семьи. Горжусь им. Количество посетителей матча, состав участников говорят все о том, насколько его уважают. Он скромный, неэгоистичный и отличный парень. С ним приятно быть знакомым.

Это событие было лучше Матча всех звезд НБА. Высший уровень. Все были очень вежливы друг к другу. Очень приятное место. Мне очень понравилось, постараюсь сюда вернуться.

Спросил у Горана, чем он собирается заняться. Он сказал, что не имеет понятия и будет водителем Uber для своих детей.

У него все будет хорошо. Он один из лучших людей, с которыми я был знаком. Уверен, что его ждет много всего хорошего», – заключил Джентри.