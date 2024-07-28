Олимпиада-2024. Баскетбол. Женщины. Испания играет с Китаем, Сербия встретится с Пуэрто-Рико
Сегодня двумя матчами стартует олимпийский турнир по баскетболу у женщин.
Открывает турнир матч Испании и Китая. Сербия вечером сыграет с Пуэрто-Рико.
Париж, Франция
Баскетбол
Женщины
Групповой этап
Группа А
- Дата проведения
- 28 июля, 14.30, «Stade Pierre-Mauroy»
- Испания жен
- Родригес (11), Gustafson Elizabeth (11), Касорла (4), Хиль (2), Касас (1) – старт; Ortíz Vives (2), Торренс (2), Ginzo Arantes (0), Араухо (0).
- Китай жен
- Ли Юэжу (10), Ван Сыюй (5), Ли Мэн (5 + 6 передач), Сунь Мэнжань (5), Ян Ливэй (0) – старт; Хуан Сыцзин (6), Ли Юань (2), Хань Сюй (0).
- Дата проведения
- 28 июля, 22.00, «Stade Pierre-Mauroy»
Положение команд: Сербия – 0-0, Испания – 0-0, Китай – 0-0, Пуэрто-Рико – 0-0.
Группа B
Положение команд: Канада – 0-0, Нигерия – 0-0, Австралия – 0-0, Франция – 0-0.
Группа C
Положение команд: Германия – 0-0, США – 0-0, Япония – 0-0, Бельгия – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.