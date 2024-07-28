Олимпиада-2024. Баскетбол. Женщины. Испания играет с Китаем, Сербия встретится с Пуэрто-Рико

Сегодня двумя матчами стартует олимпийский турнир по баскетболу у женщин.

Открывает турнир матч Испании и Китая. Сербия вечером сыграет с Пуэрто-Рико.

Париж, Франция

Баскетбол

Женщины

Групповой этап

Группа А

Положение команд: Сербия – 0-0, Испания – 0-0, Китай – 0-0, Пуэрто-Рико – 0-0.

Группа B

Положение команд: Канада – 0-0, Нигерия – 0-0, Австралия – 0-0, Франция – 0-0.

Группа C

Положение команд: Германия – 0-0, США – 0-0, Япония – 0-0, Бельгия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.