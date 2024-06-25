Матас Бузелис перечислил кумиров: «Франц Вагнер, Пол Джордж, Андрей Кириленко и Джейден Макдэниэлс»

Теги НБА Андрей Кириленко драфт НБА Пол Джордж Джейден Макдэниэлс Франц Вагнер Матас Бузелис Баскетбол

Матас Бузелис назвал своих кумиров среди действующих и бывших игроков НБА.

«Франц Вагнер, Пол Джордж и Андрей Кириленко, я наблюдал за ним. И я много наблюдал за Джейденом Макдэниэлсом.

Я внимательно отношусь ко всему, я стараюсь прибавлять во всем. Я очень универсален и работаю над всеми аспектами игры», – сказал 19-летний форвард в интервью Шэмсу Чарании.

Ожидается, что Бузелис будет выбран в Топ-5 предстоящего драфта НБА.

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1 комментарий
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Рад, что на Андрея Геннадьевича равняется заграничная молодёжь)
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