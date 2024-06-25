Матас Бузелис перечислил кумиров: «Франц Вагнер, Пол Джордж, Андрей Кириленко и Джейден Макдэниэлс»

Матас Бузелис назвал своих кумиров среди действующих и бывших игроков НБА.

« , и , я наблюдал за ним. И я много наблюдал за .

Я внимательно отношусь ко всему, я стараюсь прибавлять во всем. Я очень универсален и работаю над всеми аспектами игры», – сказал 19-летний форвард в интервью Шэмсу Чарании.

Ожидается, что Бузелис будет выбран в Топ-5 предстоящего драфта .