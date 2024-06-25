«Сперс» не хотят обменивать 4-й и 8-й пики на принадлежащий «Хоукс» 1-й выбор на драфте-2024

«Сперс» и «Хоукс» не удается договориться об обмене 1-го пика на драфте-2024.

Как сообщает инсайдер ESPN Джонатан Гивони, « » считает 4-й и 8-й пики «слишком крупной» компенсацией за право выбора под 1-м номером.

«Хоукс» также заинтересованы в том, чтобы вернуть себе отправленный в «Сперс» незащищенный пик 1-го раунда драфта-2025, но техасцам не нравится и такой вариант.

Предполагается, что, заполучив 1-й номер драфта, «Сперс» выбрали бы .