«Сперс» не хотят обменивать 4-й и 8-й пики на принадлежащий «Хоукс» 1-й выбор на драфте-2024

Теги возможные переходы Атланта Сан-Антонио НБА драфт НБА Заккари Рисаше Баскетбол

«Сперс» и «Хоукс» не удается договориться об обмене 1-го пика на драфте-2024.

Как сообщает инсайдер ESPN Джонатан Гивони, «Сан-Антонио» считает 4-й и 8-й пики «слишком крупной» компенсацией за право выбора под 1-м номером.

«Хоукс» также заинтересованы в том, чтобы вернуть себе отправленный в «Сперс» незащищенный пик 1-го раунда драфта-2025, но техасцам не нравится и такой вариант.

Предполагается, что, заполучив 1-й номер драфта, «Сперс» выбрали бы Заккари Рисаше.

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5 комментариев
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Ответ Василий Атутов
Они реально хотели за 1 пик, получить 3 пика 1 раунда? Они там адекватные? Ладно бы это был драфт условно Вити, что опять таки было бы нереальным. А тут такое. Странные люди там во фронт-офисе Атланты сидят.
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4 и 8 за первый или 8 с 25 годом не выглядит неадекватным
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За кого принимаю уже понятно, осталось договориться о цене...
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никто не хочет платить 10 млн/год 1-му пику 2024) Атланте - удачи)
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Спёрс ни в коем случае нельзя отдавать атланте их пики, если они при живом мюрее с янгом первый получают, следующий пик вряд ли конечно будет настолько высоким но все же будет как минимум в лотерее скорее всего
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