«Сперс» не хотят обменивать 4-й и 8-й пики на принадлежащий «Хоукс» 1-й выбор на драфте-2024
«Сперс» и «Хоукс» не удается договориться об обмене 1-го пика на драфте-2024.
Как сообщает инсайдер ESPN Джонатан Гивони, «Сан-Антонио» считает 4-й и 8-й пики «слишком крупной» компенсацией за право выбора под 1-м номером.
«Хоукс» также заинтересованы в том, чтобы вернуть себе отправленный в «Сперс» незащищенный пик 1-го раунда драфта-2025, но техасцам не нравится и такой вариант.
Предполагается, что, заполучив 1-й номер драфта, «Сперс» выбрали бы Заккари Рисаше.
4 и 8 за первый или 8 с 25 годом не выглядит неадекватным