Женская НБА. 33 очка Стюарт помогли «Нью-Йорку» обыграть «Лос-Анджелес», «Миннесота» примет «Финикс»

Теги результаты женская НБА Финикс жен Лос-Анджелес жен Миннесота жен Нью-Йорк жен Вашингтон жен Даллас жен Баскетбол

Сегодня проходят три матча регулярного чемпионата женской НБА.

33 очка Стюарт помогли «Нью-Йорку» обыграть «Лос-Анджелес», «Вашингтон» разгромил «Даллас».

«Миннесота» встретится с «Финиксом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Лос-Анджелес – 98:88 (21:25, 33:19, 27:23, 17:21)

НЬЮ-ЙОРК: Стюарт (33 + 7 передач + 6 блок-шотов + 3 перехвата), Ионеску (24 + 6 подборов + 9 передач).

ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Хэмби (20 + 6 подборов + 5 передач + 3 перехвата), Кук (14).

22 июня. 22:00

Вашингтон – Даллас – 97:69 (20:13, 31:21, 22:17, 24:18)

ВАШИНГТОН: Энгстлер (23 + 9 подборов), Самуэльсон (17).

ДАЛЛАС: Ховард (19 + 6 подборов), Шелдон (16).

22 июня. 22:00

МиннесотаФиникс

23 июня. 3:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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