Женская НБА. 33 очка Стюарт помогли «Нью-Йорку» обыграть «Лос-Анджелес», «Миннесота» примет «Финикс»
Сегодня проходят три матча регулярного чемпионата женской НБА.
33 очка Стюарт помогли «Нью-Йорку» обыграть «Лос-Анджелес», «Вашингтон» разгромил «Даллас».
«Миннесота» встретится с «Финиксом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Нью-Йорк – Лос-Анджелес – 98:88 (21:25, 33:19, 27:23, 17:21)
НЬЮ-ЙОРК: Стюарт (33 + 7 передач + 6 блок-шотов + 3 перехвата), Ионеску (24 + 6 подборов + 9 передач).
ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Хэмби (20 + 6 подборов + 5 передач + 3 перехвата), Кук (14).
22 июня. 22:00
Вашингтон – Даллас – 97:69 (20:13, 31:21, 22:17, 24:18)
ВАШИНГТОН: Энгстлер (23 + 9 подборов), Самуэльсон (17).
ДАЛЛАС: Ховард (19 + 6 подборов), Шелдон (16).
22 июня. 22:00
Миннесота – Финикс
23 июня. 3:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.