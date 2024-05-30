Джейсон Кидд: «Даллас» 2011 года был лучше. Дирк Новицки мой сосед, не хочу его расстраивать»
Джейсон Кидд сравнил «Мэверикс» 2011 и 2024 года.
Кидд поддерживает контакт с Дирком Новицки, Джейсоном Терри и Шоном Мэрионом по ходу плей-офф.
«Пожалуй, команда 2011 года была лучше, разумеется, потому что я был в ней. Дирк мой сосед, не хочу его расстраивать.
У этого состава больше таланта, молодости. Ветераны в команде-2011 знали, что им надо делать. Они воплощали понятия «команда» и «жертва». Было много парней, которые считали, что могли делать больше, но довольствовались своей ролью.
Им нравится нынешняя команда», – заключил главный тренер и чемпион сезона-2010/11 в составе «Далласа».
«Мэверикс» ведут 3-1 в финале Западной конференции.