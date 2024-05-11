Габриэль Дек выбыл до конца сезона из-за травмы колена

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Звезда «Реала» Габриэль Дек получил травму во время матча против «Валенсии».

Аргентинский форвард травмировался в результате столкновения с партнером по команде Гершоном Ябуселе, который приземлился на лодыжку Дека в четвертой четверти встречи. «Реал» проиграл матч со счетом 93:99.

Партнеры по команде помогли Деку уйти с площадки. Игрок покинул арену на костылях.

У Дека диагностирован разрыв внутренней коллатеральной связки правого колена. Аргентинец больше не сыграет в этом сезоне.

Форвард «Реала» пропустит «Финал четырех» Евролиги и плей-офф ACB. 24 мая «Реал» сразится с «Олимпиакосом» в полуфинале Евролиги.

 

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