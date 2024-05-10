Журналист Уэс Голдберг: «Ожидаю, что Джимми Батлера обменяют этим летом»
Уэс Голдберг считает, что Джимми Батлер уже провел свой последний матч за «Хит».
«Ожидаю, что Джимми Батлера обменяют этим летом», – заявил журналист, который освещает выступления «Майами» на сайтах The Ringer и RealGM.
У Батлера контракт до 2026 года, но в межсезонье-2025 он может воспользоваться опцией игрока. Ожидается, что баскетболист, которому в сентябре исполнится 35 лет, будет стремиться получить максимальный контракт.
Президент «Хит» Пэт Райли ранее дал понять, что не устраивает количество пропущенных защитником матчей в последних сезонах.