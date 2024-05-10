Журналист Уэс Голдберг: «Ожидаю, что Джимми Батлера обменяют этим летом»

Теги возможные переходы Майами НБА Джимми Батлер Баскетбол

Уэс Голдберг считает, что Джимми Батлер уже провел свой последний матч за «Хит».

«Ожидаю, что Джимми Батлера обменяют этим летом», – заявил журналист, который освещает выступления «Майами» на сайтах The Ringer и RealGM.

У Батлера контракт до 2026 года, но в межсезонье-2025 он может воспользоваться опцией игрока. Ожидается, что баскетболист, которому в сентябре исполнится 35 лет, будет стремиться получить максимальный контракт.

Президент «Хит» Пэт Райли ранее дал понять, что не устраивает количество пропущенных защитником матчей в последних сезонах.

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