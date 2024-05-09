Сергей Карасев: «Понимали, что нельзя дважды проигрывать дома»

Сергей Карасев рассказал, что изменилось в игре «Зенита» во 2-м матче с ЦСКА.

— После первой игры вы пообещали на пресс-конференции, что во втором матче мы увидим другой результат. Что именно удалось изменить?

— Правильно настроились, понимали, что нельзя дважды проигрывать дома, дальше было бы очень тяжело бороться. Вышли и начали играть жестче и агрессивнее с первых секунд, поэтому и результат другой.

— Есть проблемы с травмами, но по ощущениям это только сплотило команду?

— Многие ребята, которые раньше не играли или получали мало времени, Торопов, например, Герасимов, Захаров, вышли и бились, были полезны и в нападении, и в защите. За счет самоотдачи и агрессивных действий они помогли и с точки зрения мотивации всей команды. Серии в плей-офф длинные, каждый игрок очень важен.

— Не секрет, что в прошлом матче у вас были некоторые проблемы. При этом вы стали самым результативным игроком встречи, вдобавок проведя еще больше всех времени на паркете. Как вам хватает на все сил?

— Не знаю, выхожу на площадку и просто стараюсь делать свою работу, играть через боль, не думать об этом. И получаю удовольствие от баскетбола.

— Два матча получились очень разными. В третьем тоже нас ждут сюрпризы от обеих команд?

— У них в команде игроки самого высокого класса. Каждый может забить, каждый может здорово защищаться. У всех бывают хорошие дни. В первой игре мы не смогли сдержать больших, потом немного перестроились, в какой-то степени открыли периметр, но закрыли «краску». И это принесло плоды. Посмотрим, что будет дальше. Нам нужно отталкиваться от себя, от своей игры, не забывать о самоотдаче.

— В борьбе двух команд, в которых собраны лучшие игроки, очень важную роль играет характер и настрой?

— Безусловно, в таких матчах решающими могут стать детали, отдельные эпизоды, потеря или перехват, штрафные броски. Игра в плей-офф всегда жесткая, кость в кость. Даже, если команда уходит в отрыв +10 очков, чаще всего соперник возвращается в игру. Поэтому здесь каждый момент, каждый эпизод очень важен.