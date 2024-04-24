Мэджик Джонсон о 2-м матче в Денвере: «Был настолько опустошен, что даже не мог ничего написать»

Мэджик Джонсон прервал молчание после поражения «Лейкерс» во 2-м матче.

Калифорнийская команда вела «+20» во второй половине, но упустила преимущество и проиграла « » после «баззера» Джамала Мюррэя – 99:101, 0-2.

«Был настолько опустошен, что даже не мог ничего написать 💔 Невероятный бросок Джамала Мюррэя, чудесное возвращение «Наггетс».

« » могут винить только самих себя. Они сделали все, что от них требовалось в тот вечер, за исключением победы в матче! Эй Ди и Леброн справились со своей задачей, Расселл помог им с набором очков, но они все равно проиграли», – написал легендарный игрок «озерников» в соцсетях.