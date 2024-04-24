Мэджик Джонсон о 2-м матче в Денвере: «Был настолько опустошен, что даже не мог ничего написать»

Теги Мэджик Джонсон Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф соцсети Баскетбол

Мэджик Джонсон прервал молчание после поражения «Лейкерс» во 2-м матче.

Калифорнийская команда вела «+20» во второй половине, но упустила преимущество и проиграла «Денверу» после «баззера» Джамала Мюррэя – 99:101, 0-2.

«Был настолько опустошен, что даже не мог ничего написать 💔 Невероятный бросок Джамала Мюррэя, чудесное возвращение «Наггетс».

«Лейкерс» могут винить только самих себя. Они сделали все, что от них требовалось в тот вечер, за исключением победы в матче! Эй Ди и Леброн справились со своей задачей, Расселл помог им с набором очков, но они все равно проиграли», – написал легендарный игрок «озерников» в соцсетях. 

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5 комментариев
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Всё так. Лейкерс сыграли почти на свой максимум, никто не провалил игру, но Денвер всё равно был сильнее. И это при том, что Мюррей выдал плохой процент с игры, а вся команда накидала 8/34 трёхочковых
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+6
Ответ JonJones
Такое же опустошение было. Пересмотрев клатч, мне показалось, что ЛА форсировали темп игры и очень много очков Денвер набрал в быстрых отрывах, ощущение, что можно было темп замедлить. И это неудачная попытка Леброна как квинтэссенция этой очень быстрой концовки
Будешь форсировать, Джамал накажет, замедлишь Йокич накажет, тут выбор между большим и меньшим злом.
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+1
Такое же опустошение было.

Пересмотрев клатч, мне показалось, что ЛА форсировали темп игры и очень много очков Денвер набрал в быстрых отрывах, ощущение, что можно было темп замедлить. И это неудачная попытка Леброна как квинтэссенция этой очень быстрой концовки
+1
-1
0
ЛА извернулись и прыгнули выше своего потолка, достойно держались как могли, но Денвер тупо сильнее. Нет ничего что можно было сделать лучше. Вот если бы тупанули, то да, обвиняли бы себя, но в целом отыграли ровно, так что винить тут некого.
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Тоже мне писатель
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