Леброн Джеймс: «В игре с «Денвером» у вас нет права на ошибку»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Леброн Джеймс прокомментировал поражение от «Наггетс».

«Мы должны были быть лучше. Мы показали неплохой баскетбол сегодня, но можно было лучше.

Против «Денвера» у вас нет права на ошибку, особенно на их домашней арене. У них опытная команда. Они действующие чемпионы. Так что нужно реализовывать свои броски, нужно защищаться, нельзя давать им лишние владения.

18 очков второго шанса – это слишком много, когда вы играете против команды с таким мощным нападением», – прокомментировал исход игры форвард «Лейкерс».

«Денвер» одержал победу в первой игре серии со счетом 114:103.

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18 комментариев
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Лишь один вопрос хотел бы задать и задать его Дило. Ему не стыдно показывать второй плей офф подряд, такой уровень? У него в команде ЭД с защемлением нерва постоянным практически играет, выдает 32+14+5 при хороших 12/23 с игры. У него Леброн, которому в десятитысячный раз напомню, 39 лет, выдает 27+6+8 при 10/16 с игры. А ты, выдаешь 6/20 при почти 10 кирпичах из за дуги. Интересно, не стыдно? И самое паршивое то, что он намазав эти самые кирпичи, вообще перестал активность показывать. Каждый раз, как ему тот же ЭД давал на розыгрыш мяч, при переходе на сторону Денвера, он его тут же отдавал Леброну и сам вставал как ролевик за 10 млн на дуге. Опять все скинул на Леброна. Аморфным предстал Дило, второй плей офф подряд. В такие моменты понимаешь, что как бы того же Янга не закидывали какахами после новостей о интересе к нему ЛАЛ, он никогда не сдается, прет до конца. Не идет бросок? Он умеет партнеров заигрывать. Он тому же деревянному Капеле, конфетки постоянно выдает в виде передач.
+24
-6
+18
18 очков второго шанса – это слишком много, когда вы играете против команды с таким мощным нападением», судьи свою работу конечно сделали, на свистев им всего 6 штрафных, а нам 19, но будем прибавлять дальше"
Отметил Леброн Джеймс.
+18
-7
+11
Ответ Андрей 13
Каждый раз, как ему тот же ЭД давал на розыгрыш мяч, при переходе на сторону Денвера, он его тут же отдавал Леброну и сам вставал как ролевик... Это ответ на все вопросы. Джеймсу что ли стоять как ролевику? Откуда же все эти спады и перепады в игре, нестабильность какая то? 🙄 Только и остается надеяться на то, что залетит. А оно залетает далеко не всегда. 🤷‍♂️
Почему? Джеймс уже давно ищет того, кому отдать мяч на розыгрыш, что бы его самого заигрывали. Но наступает плей офф и все эти, кого он ищет, обосранные, опять взваливают все на плечи Леброна. Леброн не будет как ролевик стоять, он будет делать что то, что бы получить мяч. Дило же после его кирпичей, просто встал и стоял ждал, что бы на Леброна вышла дабла и он ему скинул на очередную трешку.
+8
0
+8
Главное не расслабляться, быть в тонусе 48 минут. Всё было хорошо 2,5 четверти, потом провал и опять равная игра, но уже при -10-12...
+4
-1
+3
У короля 7 потерь в первой игре. Нужна полная концентрация. И чтобы у Дило залетели трехи. Го Лейкерс
+6
-3
+3
Ответ Андрей 13
Каждый раз, как ему тот же ЭД давал на розыгрыш мяч, при переходе на сторону Денвера, он его тут же отдавал Леброну и сам вставал как ролевик... Это ответ на все вопросы. Джеймсу что ли стоять как ролевику? Откуда же все эти спады и перепады в игре, нестабильность какая то? 🙄 Только и остается надеяться на то, что залетит. А оно залетает далеко не всегда. 🤷‍♂️
Так Джеймс и сам стоял в углу довольно долго, отдав мяч и построение атак Ривзу и Дило в 4ой. Мне казалось, должен наоборот Леброн на себя взять больше, а он начал брать мяч за 2 минуты до конца, когда уже шансов не было.
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Ответ leon01
Джеймс давай начистоту,когда не свистят всё время на вашей святейшей особе...тяжеловато
Так им всё свистели
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Раньше было Лебронто, а сейчас будет Йокерс
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Ответ MrJerikO
Лишь один вопрос хотел бы задать и задать его Дило. Ему не стыдно показывать второй плей офф подряд, такой уровень? У него в команде ЭД с защемлением нерва постоянным практически играет, выдает 32+14+5 при хороших 12/23 с игры. У него Леброн, которому в десятитысячный раз напомню, 39 лет, выдает 27+6+8 при 10/16 с игры. А ты, выдаешь 6/20 при почти 10 кирпичах из за дуги. Интересно, не стыдно? И самое паршивое то, что он намазав эти самые кирпичи, вообще перестал активность показывать. Каждый раз, как ему тот же ЭД давал на розыгрыш мяч, при переходе на сторону Денвера, он его тут же отдавал Леброну и сам вставал как ролевик за 10 млн на дуге. Опять все скинул на Леброна. Аморфным предстал Дило, второй плей офф подряд. В такие моменты понимаешь, что как бы того же Янга не закидывали какахами после новостей о интересе к нему ЛАЛ, он никогда не сдается, прет до конца. Не идет бросок? Он умеет партнеров заигрывать. Он тому же деревянному Капеле, конфетки постоянно выдает в виде передач.
Каждый раз, как ему тот же ЭД давал на розыгрыш мяч, при переходе на сторону Денвера, он его тут же отдавал Леброну и сам вставал как ролевик...

Это ответ на все вопросы. Джеймсу что ли стоять как ролевику? Откуда же все эти спады и перепады в игре, нестабильность какая то? 🙄 Только и остается надеяться на то, что залетит. А оно залетает далеко не всегда. 🤷‍♂️
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Дило мвп так все зарсать тадо уметь))
тут вынос тела вопрос лишь 4-0 или 4-1
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Ответ AlphaBeast
Никто и не спорит, и не спорил, что Денвер сильнее
Сильнее но пока это только первая игра. Конечно с 0-2 плохо будет ехать в ЛА, но это жизнь. Команды и с 0-2 отыгрывались - в прошлом сезоне - Воины у Сакраменто, до этого Даллас против Финикса (так Дончич стал "отцом" Букера), до этого Бакс в 2021 в финале у того же Финикса. Почти каждый год кто-то отыгрывался , в 2021 вообще так вообще 4 команды (Клипперс дважды)
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