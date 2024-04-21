Леброн Джеймс: «В игре с «Денвером» у вас нет права на ошибку»

Леброн Джеймс прокомментировал поражение от «Наггетс».

«Мы должны были быть лучше. Мы показали неплохой баскетбол сегодня, но можно было лучше.

Против « » у вас нет права на ошибку, особенно на их домашней арене. У них опытная команда. Они действующие чемпионы. Так что нужно реализовывать свои броски, нужно защищаться, нельзя давать им лишние владения.

18 очков второго шанса – это слишком много, когда вы играете против команды с таким мощным нападением», – прокомментировал исход игры форвард « ».

«Денвер» одержал победу в первой игре серии со счетом 114:103.