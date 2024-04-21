Леброн Джеймс: «В игре с «Денвером» у вас нет права на ошибку»
Леброн Джеймс прокомментировал поражение от «Наггетс».
«Мы должны были быть лучше. Мы показали неплохой баскетбол сегодня, но можно было лучше.
Против «Денвера» у вас нет права на ошибку, особенно на их домашней арене. У них опытная команда. Они действующие чемпионы. Так что нужно реализовывать свои броски, нужно защищаться, нельзя давать им лишние владения.
18 очков второго шанса – это слишком много, когда вы играете против команды с таким мощным нападением», – прокомментировал исход игры форвард «Лейкерс».
«Денвер» одержал победу в первой игре серии со счетом 114:103.
Отметил Леброн Джеймс.
Это ответ на все вопросы. Джеймсу что ли стоять как ролевику? Откуда же все эти спады и перепады в игре, нестабильность какая то? 🙄 Только и остается надеяться на то, что залетит. А оно залетает далеко не всегда. 🤷♂️
тут вынос тела вопрос лишь 4-0 или 4-1