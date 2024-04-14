«Монако» был лишен победы в матче со «Страсбуром» из-за использования дисквалифицированного игрока
Джарон Блоссомгейм вышел на поле в матче со «Страсбуром».
«Монако» использовал форварда в матче национального чемпионата Франции 24 марта 2024 года, несмотря на одноматчевую дисквалификацию, полученную в полуфинале кубка.
«Монако» одержал победу со счетом 92:78, однако ему будет засчитано поражение из-за нарушения правил лиги. Клуб сохраняет первое место с результатом 24-5.
«Страсбур» продолжит турнир с показателями 15-14.