«Монако» был лишен победы в матче со «Страсбуром» из-за использования дисквалифицированного игрока

Джарон Блоссомгейм вышел на поле в матче со «Страсбуром».

« » использовал форварда в матче национального чемпионата Франции 24 марта 2024 года, несмотря на одноматчевую дисквалификацию, полученную в полуфинале кубка.

« » одержал победу со счетом 92:78, однако ему будет засчитано поражение из-за нарушения правил лиги. Клуб сохраняет первое место с результатом 24-5.

« » продолжит турнир с показателями 15-14.