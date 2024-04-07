Ростислав Вергун: «Четко понимаем, что 17 числа нас ждет игра сезона»

Теги Единая лига ВТБ Астана Ростислав Вергун Уралмаш Баскетбол

Ростислав Вергун высказался о домашней победе над «Астаной» – 87:79.

«Во-первых, хочу поздравить ребят – они в очередной раз показали характер в плотной физической игре и вышли победителями.

Мне хотелось бы этот результат достигать меньшей кровью – хочется задействовать больше игроков и разгрузить основных. Мы четко понимаем, что 17 числа нас ждет игра сезона, и хотелось бы подвести лидеров в максимально хорошей форме, всех без исключения.

По медицинским причинам играли в составе из 10 человек. Надеюсь, Ваня Пынько уже будет играть в Саратове», – сказал главный тренер «Уралмаша».

«Уралмаш» обеспечил себе первое место в группе Б. 17 апреля команда сыграет в турнире плей-ин за выход в плей-офф Лиги ВТБ.

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