Зоран Лукич: «Уралмаш» сделал максимальный акцент на отсутствии у «НН» больших игроков»

Зоран Лукич прокомментировал поражение «НН» от «Уралмаша» – 64:82.

«Поздравляю « » с заслуженной победой. Не очень приятно проигрывать перед своими болельщиками, но хочу их поблагодарить за поддержку. Особенно ту группу, которая с душой и очень по-человечески болела за нас в Москве в матчах против «Руны» и МБА. К сожалению, наш коллектив платит другой монетой.

Если вернуться назад к нашей последней победе над «Самарой», то тогда соперник не наказал нас за нехватку больших игроков. «Уралмаш» же, напротив, сделал максимальный акцент на их отсутствии: соперник реализовал 60% двухочковых бросков, грузил наших оставшихся представителей передней линии. А между тем, Владимир Ивлев уже месяц играет с травмой и практически не тренируется. С другой стороны молодые ребята, которые сейчас, очевидно, получают шанс, не могут им качественно воспользоваться, несмотря на все время проведенное в составе в течение сезона. В такой ситуации трудно играть против «Уралмаша». У нашего сегодняшнего соперника отличная химия внутри коллектива, и они как раз та команда, которая должна быть в плей-офф.

Сложно ли сейчас искать мотивацию? На мой взгляд, именно в такие моменты проявляется настоящий спортсмен и его профессионализм. Будем работать, тренироваться – впереди еще три игры», – сказал главный тренер «Нижнего Новгорода».