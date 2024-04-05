«Филадельфия» оштрафована на 100000 долларов за нарушение правил отчетности по травме Джоэла Эмбиида

«Сиксерс» заплатят 100000 долларов за выход Джоэла Эмбиида в матче с «Тандер».

Центровой «Филадельфии» числился в статусе «не играет» перед матчем с «Оклахомой», но принял участие в игре. Сумма штрафа учитывает предыдущие нарушения команды в области отчетности по травмам.

набрал 24 очка (6 из 14 с игры, 12 из 12 с линии), 6 подборов, 7 передач и 3 перехвата за 29 минут в победном матче с «Тандер» (109:105).

В феврале « » была оштрафована на 75000 долларов за то, что не успела включить центрового в список травмированных.