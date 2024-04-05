«Филадельфия» оштрафована на 100000 долларов за нарушение правил отчетности по травме Джоэла Эмбиида

Теги Филадельфия НБА Оклахома-Сити Джоэл Эмбиид Баскетбол

«Сиксерс» заплатят 100000 долларов за выход Джоэла Эмбиида в матче с «Тандер».

Центровой «Филадельфии» числился в статусе «не играет» перед матчем с «Оклахомой», но принял участие в игре. Сумма штрафа учитывает предыдущие нарушения команды в области отчетности по травмам.

Эмбиид набрал 24 очка (6 из 14 с игры, 12 из 12 с линии), 6 подборов, 7 передач и 3 перехвата за 29 минут в победном матче с «Тандер» (109:105).

В феврале «Филадельфия» была оштрафована на 75000 долларов за то, что не успела включить центрового в список травмированных.

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5 комментариев
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Я как раз написал перед игрой Тандерс, что он не играет по официальной инфе команды, а меня тогда заминусовали потом, когда он появился на корте. В итоге, нельзя верить в скользкий Сиксерз и их инсайды
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Ответ <Inter>
штрафы немного смешными выглядит, когда организации ежегодно зарабатывают сотни миллионов
Те кто зарабатывает деньги, умеют считать деньги, так что для них всё имеет значение)
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штрафы немного смешными выглядит, когда организации ежегодно зарабатывают сотни миллионов
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Мутная организация, что Мори, что эти истории с Эмбиидом
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А Мори таки лжец... :-)
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