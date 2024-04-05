Стеф Карри подколол Тари Исона во время победного матча в Хьюстоне

Теги Голден Стэйт Хьюстон НБА Баскетбол - фото Стефен Карри Тари Исон Баскетбол

Форвард «Хьюстона» Тари Исон в марте сделал послание для «Голден Стэйт».

«Уорриорз», давайте сыграем!» – произносит Исон на видео вызывающим тоном. Цитата взята из фильма под названием «Уорриорз».

Травмированный форвард «Рокетс» сделал соответствующий принт на футболку и пришел в нем на матч против калифорнийцев. «Голден Стэйт» одержал убедительную победу со счетом 133:110.

Стефен Карри под занавес встречи надел на пальцы руки пластиковые бутылки, что стало отсылкой к упоминавшемуся фильму.

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3 комментария
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Не шибко умный оказался Исон, ладно тогда(когда были шансы) что-то говорил,но сейчас зачем эта показуха,она же ему боком выйдет.
+4
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Клэй мог бы еще 4 пальца добавить 😂
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Ответ Илья Петров
Клэй мог бы еще 4 пальца добавить 😂
За распальцовку Дрэй отвечает 😁
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