Стеф Карри подколол Тари Исона во время победного матча в Хьюстоне

Форвард «Хьюстона» Тари Исон в марте сделал послание для «Голден Стэйт».

«Уорриорз», давайте сыграем!» – произносит на видео вызывающим тоном. Цитата взята из фильма под названием «Уорриорз».

Травмированный форвард «Рокетс» сделал соответствующий принт на футболку и пришел в нем на матч против калифорнийцев. « » одержал убедительную победу со счетом 133:110.

под занавес встречи надел на пальцы руки пластиковые бутылки, что стало отсылкой к упоминавшемуся фильму.