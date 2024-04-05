Стеф Карри подколол Тари Исона во время победного матча в Хьюстоне
Форвард «Хьюстона» Тари Исон в марте сделал послание для «Голден Стэйт».
«Уорриорз», давайте сыграем!» – произносит Исон на видео вызывающим тоном. Цитата взята из фильма под названием «Уорриорз».
Травмированный форвард «Рокетс» сделал соответствующий принт на футболку и пришел в нем на матч против калифорнийцев. «Голден Стэйт» одержал убедительную победу со счетом 133:110.
Стефен Карри под занавес встречи надел на пальцы руки пластиковые бутылки, что стало отсылкой к упоминавшемуся фильму.