Илона Корстин: «ЦСКА доминировал во второй половине матча с «Локо»

Илона Корстин поделилась впечатлениями от матча ЦСКА – «Локомотив-Кубань».

«Во второй половине матча доминировал . После большого перерыва они вышли с очень серьезной мотивацией и выложились. Мы увидели огонь в глазах игроков ЦСКА, думаю, именно этот эмоциональный подъем помог переломить ход матча с « ». Армейцы поймали кураж, им удалось совершить рывок 25:8 и благодаря этому они наконец смогли победить в «Мегаспорте».

Для Эмила Райковича эта победа стала юбилейной, сотой в Лиге ВТБ. А «Локомотиву» сейчас немного не хватает стабильности, все‑таки вторую половину игры они провели менее удачно, нежели начало матча.

Каждая победа сейчас крайне важна, потому что команды борются за лучшие позиции в группе, что дает преимущество площадки в плей‑офф», – сказала генеральный директор Лиги ВТБ.

ЦСКА в понедельник победил 86:73. После первой половины красно‑синие уступали 8 очков, но им удалось выиграть третью четверть со счетом 32:16.