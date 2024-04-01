Александер Секулич: «Мы вышли из раздевалки неголодными. Подобное недопустимо, если ты хочешь выиграть у ЦСКА»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Баскетбол

Александр Секулич объяснил провал команды в третьей четверти.

После первой половины встречи ЦСКА – «Локомотив-Кубань» москвичи уступали со счетом 35:43. Третья четверть закончилась с результатом 32:16 в пользу ЦСКА.

Главный тренер «Локомотива-Кубань» рассказал о причинах неудачи.

«Мы вышли из раздевалки неголодными, неготовыми играть в таком важном матче так же, как в первой половине. ЦСКА начал вторую половину старательно, жестко, и наш ответ не соответствовал уровню соперничества в Лиге ВТБ. И мы дорого за это заплатили.

Причину вижу только одну: после хорошей первой половины, в которой мы более или менее контролировали происходящее, мы вышли расслабленными. Другой причины я не вижу. И подобное недопустимо, если ты хочешь выиграть у ЦСКА», – заключил Секулич.

Матч закончился со счетом 86:73 в пользу москвичей.

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