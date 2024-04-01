Иван Ухов: «Хочется начинать плей-офф в роли победителя регулярного сезона»

Защитник ЦСКА Иван Ухов рассказал о состоянии команды.

О матче с «Зенитом»

«Я бы не сказал, что мы уступали сопернику в физике, но почему-то были психологически скованы в начале встречи. Находили открытые броски, логичные, но не могли их реализовать. Это надломило нас, но в перерыве тренеру удалось нас раскрепостить. В третьей четверти очень уверенно выглядели в атаке и отзащищались против их лидеров».

О первом месте в регулярном чемпионате

«Безусловно, всегда хочется начинать плей-офф в роли победителя регулярного сезона. Иметь преимущество домашней площадки на всех стадиях. Но мы стараемся об этом не думать, просто улучшаем свою игру, чтобы подойти к матчам на вылет в своей лучшей форме».

О партнерах по команде

« большой молодец. Помог разгрузить наших разыгрывающих, акцент защиты соперника сместился на него. Плюс Оливье попадает с хорошим процентом. Это очень важно в плотных играх.

Очень ждем возвращения . Каспер — наш мотор, который тащил нас весь сезон. Но от травм никто не застрахован, он не железный. Надеюсь, что Уэйр уже на подходе и скоро вернется в строй, чтобы помочь в плей-офф», – заключил Ухов.

Защитник ЦСКА набрал 10 очков и 6 подборов в победном матче с «Локомотивом-Кубань» (86:73).