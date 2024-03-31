Георгиос Барцокас: «Все, что мы можем получить от нового тура лиги — это дополнительная усталость»

Теги Арис Олимпиакос чемпионат Греции чемпионат Турции Георгиос Барцокас Баскетбол

Георгиос Барцокас раскритиковал новый формат греческой лиги.

«Все, что мы можем получить от нового тура лиги — это дополнительная усталость. Ничего больше. Я уважаю организацию, но мы сыграем больше матчей против очень хороших соперников. Мы уже сыграли около 60 матчей, и как профессионалам нам нужно найти способ решить эту ситуацию.

У нас больше нет тяжелых форвардом, Петрушев выбыл, Папаниколау пришлось отдыхать. Этот новый тур греческой лиги добавит тяжелых матчей. Я знаю, что это наша работа, и мы должны относиться к этому именно так, но мы должны решить эту проблему», – сказал главный тренер «Олимпиакоса».

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