Стефен Карри о том, почему он пнул сиденья: «Выпустил пар»

Теги Голден Стэйт Орландо НБА Баскетбол - видео Стефен Карри Баскетбол

Стефен Карри рассказал, почему он пнул сиденья после решающего трехочкового.

«Я выпустил пар.

В этой лиге ничего не гарантировано. Мы вышли и сражались. Учитывая, как складывается сезон, возможно, мы прижаты спиной к стене.

Я не знаю, сколько людей поставили бы на нас в этом матче. Мы играли второй матч за два дня, оставшись без двух игроков стартовой пятерки, но нам удалось побороться и одержать победу», – сказал разыгрывающий «Голден Стэйт».

В концовке матча против «Орландо» Карри забросил решающий трехочковый, который довел преимущество «Уорриорз» до 8 очков, показал свой фирменный жест «Спокойной ночи», после чего пнул пустые сиденья.

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6 комментариев
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Ответ Ross!* Redcross
Комментарий скрыт
беги быстрее штрафуй, полицейский ты наш.
+14
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+13
а на самом деле Карри оч глупо поступил. мог получить травму
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Ответ Ross!* Redcross
Комментарий скрыт
Возможно он просто человек и ничто человеческое ему не чуждо?
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