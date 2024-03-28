Стефен Карри о том, почему он пнул сиденья: «Выпустил пар»
Стефен Карри рассказал, почему он пнул сиденья после решающего трехочкового.
«Я выпустил пар.
В этой лиге ничего не гарантировано. Мы вышли и сражались. Учитывая, как складывается сезон, возможно, мы прижаты спиной к стене.
Я не знаю, сколько людей поставили бы на нас в этом матче. Мы играли второй матч за два дня, оставшись без двух игроков стартовой пятерки, но нам удалось побороться и одержать победу», – сказал разыгрывающий «Голден Стэйт».
В концовке матча против «Орландо» Карри забросил решающий трехочковый, который довел преимущество «Уорриорз» до 8 очков, показал свой фирменный жест «Спокойной ночи», после чего пнул пустые сиденья.