Кевин Дюрэнт: «Мой рост – 208 сантиметров»

Кевин Дюрэнт назвал свой настоящий рост.

«Кевин, почему вам предпочитаете говорить, что ваш рост 208 сантиметров? [6 футов и 10 дюймов]» – задал вопрос репортер.

«Но я правда 208 сантиметров. Перед последними двумя сезонами измеряли – 208. Просто не хочу врать, но во мне нет 7 футов [213 см]», – поделился Дюрэнт.

Когда вопрос задали Девину Букеру, защитник «Санз» признался, что он 196 см (6 футов и 5 дюймов).

На официальном сайте НБА рост обоих баскетболистов завышен на дюйм (2,54 см).