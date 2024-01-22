Кевин Дюрэнт: «Мой рост – 208 сантиметров»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Девин Букер Баскетбол

Кевин Дюрэнт назвал свой настоящий рост.

«Кевин, почему вам предпочитаете говорить, что ваш рост 208 сантиметров? [6 футов и 10 дюймов]» – задал вопрос репортер.

«Но я правда 208 сантиметров. Перед последними двумя сезонами измеряли – 208. Просто не хочу врать, но во мне нет 7 футов [213 см]», – поделился Дюрэнт.

Когда вопрос задали Девину Букеру, защитник «Санз» признался, что он 196 см (6 футов и 5 дюймов).

На официальном сайте НБА рост обоих баскетболистов завышен на дюйм (2,54 см).

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
На самом деле без грима и спецэффектов рост Кеши 5 футов.
+8
-5
+3
а сколько жим?
+2
0
+2
Я вон всегда думал, что 5 и 9, а тут сходил на ежегодный медосмотр, говорю: "Измерьте меня", так 5 и 11 насчитали.
Рост может меняться, у нас позвоночник так устроен, плюс эта американская точность в плюс-минус дюйм.
0
0
0
мылыши
0
0
0
Гена Бабков - это я (с)
0
0
0
Стелс Навигатор: "Мой рост - 178 сантиметров"
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий