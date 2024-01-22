Кевин Дюрэнт: «Мой рост – 208 сантиметров»
Кевин Дюрэнт назвал свой настоящий рост.
«Кевин, почему вам предпочитаете говорить, что ваш рост 208 сантиметров? [6 футов и 10 дюймов]» – задал вопрос репортер.
«Но я правда 208 сантиметров. Перед последними двумя сезонами измеряли – 208. Просто не хочу врать, но во мне нет 7 футов [213 см]», – поделился Дюрэнт.
Когда вопрос задали Девину Букеру, защитник «Санз» признался, что он 196 см (6 футов и 5 дюймов).
На официальном сайте НБА рост обоих баскетболистов завышен на дюйм (2,54 см).
Рост может меняться, у нас позвоночник так устроен, плюс эта американская точность в плюс-минус дюйм.