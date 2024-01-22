Джереми Сохан о возвращении на привычную позицию: «Дышать стало немного полегче»

Джереми Сохан признался, что рад вернуться на более привычную позицию.

Главный тренер «Сперс» со старта сезона использовал в качестве плеймейкера, но в декабре 20-летний баскетболист вернулся в переднюю линию.

«Дышать стало немного полегче, это точно. Я становлюсь собой.

По-прежнему на сто процентов уверен в том, что могу делать намного больше. Я способен делать намного больше для своей команды, одноклубников, тренеров, для всех. Есть только единственный путь – наверх», – сказал форвард.