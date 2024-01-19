Полу Джорджу и Тайризу Халибертону был интересен вариант с совместным выступлением в «Пэйсерс» (Джейк Фишер)

Полу Джорджу и Тайризу Халибертону было бы интересно вместе играть за «Пэйсерс» .

Об этом рассказал инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

«Насколько я понимаю, они были заинтригованы вариантом совместной игры за «Пэйсерс», – сказал Фишер.

провел первые семь лет в за «Индиану».

Контракт форварда « » рассчитан до 2025 года, на следующий сезон распространяется опция игрока.