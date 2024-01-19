Полу Джорджу и Тайризу Халибертону был интересен вариант с совместным выступлением в «Пэйсерс» (Джейк Фишер)

Теги Индиана Клипперс НБА Пол Джордж Тайриз Халибертон Джейк Фишер Баскетбол

Полу Джорджу и Тайризу Халибертону было бы интересно вместе играть за «Пэйсерс» .

Об этом рассказал инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

«Насколько я понимаю, они были заинтригованы вариантом совместной игры за «Пэйсерс», – сказал Фишер.

Джордж провел первые семь лет в НБА за «Индиану».

Контракт форварда «Клипперс» рассчитан до 2025 года, на следующий сезон распространяется опция игрока.

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20 комментариев
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Было бы максимально эпично. По сути, при таком раскладе, в Индиане был бы и Джордж, и игрок, которого Индиана получила в результате цепочки обменов, начатого с обмена самого Джорджа (Джордж -> Сабонис -> Хали). Ну и просто снова увидеть Джорджа в форме Инди было бы очень приятно
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+12
Было бы красиво Джорджа в Пейсерс снова увидеть
+11
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+11
Ответ Stranfio
В целом это было бы прям что круг закрылся, его пикали Индиана и он завершает карьеру именно в ней. Но вряд ли он сейчас из Клипперс уйдет.
Ну если ЛАК кубок возьмут - очень даже может и уйти. скажет - сделал все что хотел, помог ЛАК с чемпионством, теперь пойду попробую помочь Индиане
+9
-2
+7
Тайриз- Сиакам- PG13 это слишком жирно
+5
-1
+4
Ответ Mr.BadGuy
Тернер и хилд напряглись
Чей-то? Он как свободный может прийти
+4
0
+4
Ахахахааха, что за бред?! Может Тайризу и пригодился бы Пол в команде, но нафига это Полу??!?!! Чтобы человек уехал из ЛА, из команды-контендера, от Стива Балмера... да еще и в Индиану. Ну насмешили конечно))))))
+5
-1
+4
Ответ armageddon123456
Ну если ЛАК кубок возьмут - очень даже может и уйти. скажет - сделал все что хотел, помог ЛАК с чемпионством, теперь пойду попробую помочь Индиане
И если с Индианой еще возьмет вообще будет легендарно.
+4
-1
+3
Тернер и хилд напряглись
+3
-1
+2
Ответ Stranfio
И если с Индианой еще возьмет вообще будет легендарно.
Ух, представил как PG берёт б2б титулы с Клипперс и Индианой. Это добро пожаловать в гоат конверсейшн
+3
-1
+2
В целом это было бы прям что круг закрылся, его пикали Индиана и он завершает карьеру именно в ней. Но вряд ли он сейчас из Клипперс уйдет.
+1
0
+1
Ну, играть с Халибертоном и Сиакамом для Джорджа наверное было бы не менее, а может и более интересно, чем с Каваем и Харденом, но если Индиана продлит Сиакама, то у них не будет капспейса для подписания Джорджа, так что за угрозу для Клипперс следующим летом я бы их не считал.
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у Джорджа опция игрока на след сезон..
Но если еще переподписывать на максималку Сиакама + впихнуть что-то около максималки джорджа..
Скорее тернер+кто-то =Джордж
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Ну они даже внешне как близнецы
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Ответ armageddon123456
Чей-то? Он как свободный может прийти
Они разве могу и продлить Сиакама и подписать ПЖ? Там же еще у Халибертона продление в силу вступает
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Ответ Mr.BadGuy
Они разве могу и продлить Сиакама и подписать ПЖ? Там же еще у Халибертона продление в силу вступает
Иногда, глядя на платежки и зарплаты игроков, у меня складывается ощущение что подписать могут кто угодно, кого угодно и сколько угодно. Ну кроме Лейкерс - когда речь о ЛАЛ заходит, сразу куча оговорок и ограничений
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Ответ Dzmitry Lavysh
у Джорджа опция игрока на след сезон.. Но если еще переподписывать на максималку Сиакама + впихнуть что-то около максималки джорджа.. Скорее тернер+кто-то =Джордж
Комментарий удален пользователем
Ответ ступоридзе
Комментарий удален пользователем
Что за подтверждение удержаных бумаг? Если Индиана не собирается отказаться от прав Берда на Сиакама, то до его переподписания место в их платежке будет занимать кэп-холд размером примерно с новый контракт Сиакама. Тут одним сливом Тернера не ограничиться, чтобы миллионов 45-50 Джорджа впихнуть. Потолок на следующий год будет на уровне 142 млн. Даже если обменять Тернера на воздух в команду с капспейсом или огромным торговым исключением, отказаться от продления Топпина, отпустить Макконнелла, отпустить Хилда (или того, на кого его обменяют этой зимой при условии что его обменяют на другой истекающий контракт), не продлевать Джейлена Смита если он откажется от опции игрока (не знаю, откажется он или нет), то получается около 80 млн. оставшихся контрактов (может чуть больше или меньше, не помню точно сколько занимают кэпхолды за пустые места в платежке). Под потолком появится 62 млн. если кэпхолд Сиакама не считать. Ни за что не поверю, что 62 млн. достаточно и для подисания Джорджа и для продления Сиакама. Скорее у каждого контракты будут от 45 до 50. Индиане понадобится расчистить платежку так, чтобы создать 90-100 млн. капспейса, это по сути оставить одного Халибертона, да может быть еще Матурина.
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Ответ Fungus_Amongus
Что за подтверждение удержаных бумаг? Если Индиана не собирается отказаться от прав Берда на Сиакама, то до его переподписания место в их платежке будет занимать кэп-холд размером примерно с новый контракт Сиакама. Тут одним сливом Тернера не ограничиться, чтобы миллионов 45-50 Джорджа впихнуть. Потолок на следующий год будет на уровне 142 млн. Даже если обменять Тернера на воздух в команду с капспейсом или огромным торговым исключением, отказаться от продления Топпина, отпустить Макконнелла, отпустить Хилда (или того, на кого его обменяют этой зимой при условии что его обменяют на другой истекающий контракт), не продлевать Джейлена Смита если он откажется от опции игрока (не знаю, откажется он или нет), то получается около 80 млн. оставшихся контрактов (может чуть больше или меньше, не помню точно сколько занимают кэпхолды за пустые места в платежке). Под потолком появится 62 млн. если кэпхолд Сиакама не считать. Ни за что не поверю, что 62 млн. достаточно и для подисания Джорджа и для продления Сиакама. Скорее у каждого контракты будут от 45 до 50. Индиане понадобится расчистить платежку так, чтобы создать 90-100 млн. капспейса, это по сути оставить одного Халибертона, да может быть еще Матурина.
Посмотрел насчёт кэпхолдов. Признаю ошибку.

На данный момент, такая троица в одном составе невозможна.
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Ответ Xander Rate
Ахахахааха, что за бред?! Может Тайризу и пригодился бы Пол в команде, но нафига это Полу??!?!! Чтобы человек уехал из ЛА, из команды-контендера, от Стива Балмера... да еще и в Индиану. Ну насмешили конечно))))))
Если выиграет титул, ему незачем будет там оставаться, так как можно завершить карьеру в родной команде и может даже пошуметь на Востоке
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Ответ Vdtyhcsdthhvvkkfs
Если выиграет титул, ему незачем будет там оставаться, так как можно завершить карьеру в родной команде и может даже пошуметь на Востоке
Так он не оттуда родом чтоб возвращаться) он родился в калифорнии) он поиграл в Индиане конечно долго, но вряд ли обрел больше друзей и родственников, чем в калифорнии
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