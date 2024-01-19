Полу Джорджу и Тайризу Халибертону был интересен вариант с совместным выступлением в «Пэйсерс» (Джейк Фишер)
Полу Джорджу и Тайризу Халибертону было бы интересно вместе играть за «Пэйсерс» .
Об этом рассказал инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.
«Насколько я понимаю, они были заинтригованы вариантом совместной игры за «Пэйсерс», – сказал Фишер.
Джордж провел первые семь лет в НБА за «Индиану».
Контракт форварда «Клипперс» рассчитан до 2025 года, на следующий сезон распространяется опция игрока.
Но если еще переподписывать на максималку Сиакама + впихнуть что-то около максималки джорджа..
Скорее тернер+кто-то =Джордж
На данный момент, такая троица в одном составе невозможна.